Возгорание бани ликвидировали на улице Советской Армии в Пскове

Сообщение о возгорании в бане на улице Советской Армии в Пскове поступило в 11:40 24 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Огнем повреждена стена на площади 2 квадратных метра, баня закопчена изнутри по всей площади. Возможной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

Возгорание ликвидировали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники, спасена хозяйственная постройка.