Росгвардия изъяла 29 единиц оружия и 196 боеприпасов в Псковской области за неделю

Сотрудники Росгвардии по Псковской области выявили 11 административных правонарушений в сфере оборота гражданского оружия за неделю с 12 по 18 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Они провели 52 проверки условий хранения оружия и патронов у граждан. В ходе этих проверок изъяли 29 единиц оружия и 196 боеприпасов.

Управление Росгвардии напоминает, что Федеральный закон «Об оружии» регулирует порядок хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия. Закон требует хранить оружие в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, обеспечивающих сохранность и безопасность, а также исключающих доступ посторонних лиц.