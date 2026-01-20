Двухэтажный жилой дом горел в Печорах

Двухэтажный жилой дом горел на улице Автомобилистов в Печорах 19 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Главного управления МЧС России по Псковской области

В ведомство о пожаре сообщили в 12:15. Выгорела комната площадью 16 квадратных метров. В соседней комнате площадью 12 квадратных метров закопчен потолок по всей площади. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем.

На месте работали шесть областных пожарных и две единицы техники.

Жилой дом удалось спасти.