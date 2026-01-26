 
Происшествия

Пскович украл телевизор из арендованной квартиры

0

46-летнего псковича будут судить за кражу из арендованной квартиры, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

В ходе следствия установлено, что в октябре 2025 года мужчина арендовал квартиру в городе Пскове для временного проживания со своей семьей, через некоторое время условия проживания его не устроили и он расторг договор аренды, однако ключи хозяину квартиры не вернул, сославшись на их утрату.

В ноябре 2025 года мужчина нашел у себя ранее потерянные ключи от квартиры, проник внутрь и украл телевизор. 

По горячим следам преступника задержали сотрудники полиции, похищенное вернули потерпевшему.

Таким образом, мужчина совершил преступление, предусмотренное пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026