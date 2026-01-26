Пскович украл телевизор из арендованной квартиры

46-летнего псковича будут судить за кражу из арендованной квартиры, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

В ходе следствия установлено, что в октябре 2025 года мужчина арендовал квартиру в городе Пскове для временного проживания со своей семьей, через некоторое время условия проживания его не устроили и он расторг договор аренды, однако ключи хозяину квартиры не вернул, сославшись на их утрату.

В ноябре 2025 года мужчина нашел у себя ранее потерянные ключи от квартиры, проник внутрь и украл телевизор.

По горячим следам преступника задержали сотрудники полиции, похищенное вернули потерпевшему.

Таким образом, мужчина совершил преступление, предусмотренное пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.