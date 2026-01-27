 
Происшествия

В Пскове возбуждено дело о мошенничестве на 12 миллионов рублей

0

В Пскове возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре. 

Из материалов дела следует, что с 30 сентября 2022 года по 25 мая 2023 года неизвестный действовал от имени общества с ограниченной ответственностью и завладел транспортными средствами стоимостью более 12 миллионов рублей на территории города Пскова. 

15 января 2026 года следственное управление УМВД России по Пскову возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, то есть по факту мошенничества в особо крупном размере. 

Санкция части 4 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

