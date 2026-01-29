 
Происшествия

Двухкомнатная квартира горела в Красногородске

0

Двухкомнатная квартира горела на первом этаже на улице Никандровой в Красногородске 28 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области. 

В ведомство о пожаре сообщили в 16:53. В коридоре и в комнате огнем поврежден потолок. Квартира спасена. Возможной причиной стало короткое замыкание электропроводки в коридоре. Возгорание ликвидировали шесть специалистов противопожарной службы области и две единицы техники.

Часами ранее, в 10:59, стало известно о возгорании в гараже на улице Печорской в КИГ №13 в Пскове. Гараж выгорел изнутри по всей площади. Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприбора. На месте работали семь специалистов МЧС России и две единицы техники.

В этот же день в 15:15 поступило сообщение о возгорании в жилом доме на две квартиры на улице Войкова в Невеле. Сгорела кровля по всей площади, однокомнатная квартира выгорела изнутри. Предположительно, причиной стало короткое замыкание электропроводки. На месте работали семь специалистов МЧС России и три единицы техники.

