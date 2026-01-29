«Смелая сотрудница»: Псковичка укусила работницу магазина при попытке совершить хищение

Псковичка пыталась ограбить магазин и укусила сотрудницу за палец, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

«Женщина пришла в один из магазинов Пскова с целью хищения товара. Положив товар на сумму свыше 4 тысяч рублей в пакет, она пересекла кассовую зону, однако ее остановила сотрудница магазина, потребовавшей вернуть товар. Женщина пыталась убежать, поэтому сотрудница магазина схватила ее за одежду, но последняя укусила работницу за палец. Смелая сотрудница, несмотря на боль, смогла разорвать пакет с похищенным товаром, который выпал на пол. Однако женщина скрылась с места преступления. Ее личность устанавливается», - сообщили в прокуратуре.

По данному факту следователь следственного отдела следственного управления УМВД России по городу Пскову возбуздил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (покушение на открытое хищение чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).

Санкция части 2 статьи 161 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с дополнительными видами наказания в виде штрафа и ограничения свободы либо без таковых.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города на контроль.