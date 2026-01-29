«Смелая сотрудница»: Псковичка укусила работницу магазина при попытке совершить хищение

Псковичка пыталась ограбить магазин и укусила сотрудницу за палец, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.
По данному факту следователь следственного отдела следственного управления УМВД России по городу Пскову возбуздил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (покушение на открытое хищение чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).
Санкция части 2 статьи 161 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с дополнительными видами наказания в виде штрафа и ограничения свободы либо без таковых.
Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города на контроль.