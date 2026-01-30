Трое псковичей перевели мошенникам более 700 тысяч рублей

Трое псковичей поддались на ухищрения неизвестных мошенников и не досчитались в общей сложности более 700 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в эти январские дни к трем жителям областного центра по телефонам и в мессенджерах обратились незнакомцы, которые представлялись правоохранителями. Они рекомендовали горожанам во избежание серьезных финансовых проблем незамедлительно перечислить их денежные средства на «безопасные счета», что те и сделали. А кого-то из пользователей махинаторы ввели в заблуждение при осуществлении на интернет-сайтах операций купли-продажи товаров.

В итоге потерпевшие лишились в совокупности более 700 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.