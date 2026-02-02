 
Происшествия

Три бани горели в Псковской области

0

Возгорание бани произошло на улице Клавы Назаровой в Пскове 31 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило днем. Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи. Возгорание ликвидировали 13 специалистов и три единицы техники. Спасен жилой дом. 

В этот же день в 18:10 стало известно о возгорании потолочного перекрытия в бане на улице Железнодорожная в деревне Середка Псковского муниципального округа. Предположительной причиной назван аварийный режим работы печного оборудования. Привлекались семь специалистов МЧС России и областных пожарных и две единицы техники. 

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Позже пожарные МЧС России ликвидировали возгорание в парной бани на улице Новосокольнической в Великих Луках. Огнем повреждена стена и потолочное перекрытие. Возможной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. На месте работали девять специалистов и две единицы техники.

