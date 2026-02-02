Доставка цветов и курьер от казначейства: как мошенники обманывают псковичей

В последнее время случаи мошенничества происходят настолько часто, что многие псковичи стараются лишний раз никому не открывать двери. Такая недоверчивость помогает, но только отчасти — все-таки большинство противоправных действий, когда обманным путем выманивают деньги, происходит дистанционно. Причем, мошеннические схемы постоянно обновляются.

Какие новые способы изъятия сбережений придумывают аферисты, как не стать их жертвой и защитить от их хитроумных схем пожилых людей и детей, Псковской Ленте Новостей рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Псковской области, капитан полиции Дмитрий Борников.

Оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступлениями Дмитрий Борников.

Фото УМВД России по Псковской области

Что нового?

Мошенники, как известно, - люди креативные, поэтому долго одну и ту же историю для изъятия денег у людей не используют. Новые схемы появляются, как грибы после дождя, и в процессе исполнения совершенствуются. «Если в 2023 году для получения доступа к личному кабинету на Госуслугах мошенники говорили: «У вас заканчивается срок действия SIM-карты, его необходимо продлить», то в 2024-м к этой действующей схеме добавилась еще «доставка» цветов или каких-то товаров,а в 2025 году очень распространена была история о новых ключах от домофона. Предлоги разные, но везде мошенники просили продиктовать код из СМС», - рассказал Дмитрий Борников.

Иногда получение доступа к личному кабинету — это только первая часть «многоходовки» от аферистов. После удачно прошедшего первого этапа, когда под разными предлогами у человека удается узнать код доступа к Госуслугам человеку поступает звонок или СМС якобы от сервиса МФЦ о том, что его личный кабинет на портале взломан. Пострадавший сам перезванивает на номер телефона, который ему дает мошенник, и «сотрудник МФЦ» просит его зайти на Госуслуги. А там - доверенность на гражданина Украины, что он может переводить или снимать денежные средства!

«Человек понимает, что действительно «вляпался», но мошенник его успокаивает и переключает на «Росфинмониторинг». Тут пострадавшего ждет следующее шокирующее сообщение, что его деньги перечислены в фонд помощи ВСУ. И следующий на проводе уже «сотрудник ФСБ»… В общем, от реальности человека отрывают настолько, что он начинает необдуманно выполнять различные действия: переводить кому-то свои сбережения, передавать деньги курьерам и т.д.», - сообщил полицейский.

Мошенники используют разные варианты этой схемы. Иногда вместо «сотрудника ФСБ» к разговору подключается «налоговая служба»: «Сотрудник «налоговой» спрашивает у человека, сколько денежных средств он хранит дома. Получив информацию, он сообщает, что деньги необходимо задекларировать в казначействе в Санкт-Петербурге или Москве. Большинство пожилых людей, естественно, говорят, что не могут сами туда поехать. И «сотрудник налоговой» любезно соглашается «помочь» и прислать коллегу, который заберет деньги, назвав кодовое слово. Денежные купюры обещают проверить и вернуть на следующий день...».

Иногда мошенники используют в качестве курьеров водителей такси. «Были случаи, когда у мошенников не было курьера и посылку с деньгами они получали, используя обычный сервис доставки. Но при этом пожилой женщине они настоятельно советовали зашить деньги в подкладку куртки и передать в пакете с другими вещами. В Великих Луках был случай, когда бабушка положила денежные средства в коробку из-под Choco Pie и вместе с родуктами отправила доставкой в Петербург «внуку-студенту». Мошенники могут общаться с жертвами неделями, чтобы они не общались с родными и знакомыми. Держат их на связи, пока не приедет курьер», - сообщил полицейский.

Новые схемы обмана появляются и на порталах объявлений, в том числе на сайтах знакомств.

«Новая фишка - это инвестирование. “Не хотите ли инвестировать? Можно начать с 10 тысяч рублей“, - такие предложения всплывают даже на сайтах для знакомств. Был случай, когда молодой человек познакомился с девушкой, некоторое время они общались, а потом девушка заявила, что он слишком беден для нее и предложила улучшить его финансовое положение. Для этого познакомила его со своим приятелем, который подсказал, куда можно инвестировать, чтобы заработать большие деньги. Парень переводит куда-то денежные средства, после чего все исчезают: и финансы, и девушка», - рассказал полицейский.

Иногда люди попадаются мошенникам, пытаясь найти работу на сайте объявлений. Например, человек откликается на объявление «Нужна сиделка для матери». «Работодатель» присылает ему ссылку якобы для начисления заработной платы, но в итоге деньги списываются у него.

Также были случаи обмана, когда псковичи вносили предоплату за фотосессию или турпоездку. «В прошлом году была ситуация, когда девушка купила тур в Телеграм-канале с большим количеством подписчиков. Тур она приобрела по акции, но сэкономить не получилось. Девушка прилетела в другую страну, а ее никто не встретил. В итоге она потеряла большую сумму денег», - рассказал полицейский и отметил, что для таких покупок рекомендуется использовать официальные сайты турагентств.

Опасная подработка

Помимо пожилых людей, которых любят использовать в своих преступных планах аферисты, в зоне риска оказываются и подростки.

Часто несовершеннолетним предлагают легкий заработок за услуги курьера. Мошенники представляются, например, инвестирующей компанией, которая находится за рубежом,и ей необходимо переводить денежные средства от инвесторов в России за границу.

Прием на работу строгий — нужно пройти верификацию. Кандидат для заключения договора присылает свою фотографию, фото паспорта, а также … фотографии своей квартиры или своего дома. Кандидатов это не настораживает — все-таки работа с деньгами.

Когда же, выполнив один-два заказа, человек понимает, что делает что-то незаконное, он уже не может отказаться - «работодатель» угрожает, что сообщит в полицию. «Часто мошенники предлагают вариант: еще семь заказов - и свободен. Большинство соглашается. Но на территории Псковской области больше 10 заказов ни один курьер не выполнял - все они оказывались в СИЗО», - пояснил полицейский.

«Кинуть» мошенников - тоже не вариант. По словам Дмитрия Борникова, в 2024 году были случаи, когда курьеры «забирали денежные средства себе и выключали телефон». Но сбежать с деньгами не удавалось — их «работодатели» сообщали о них в полицию.

Иногда, молодых людей пытаются завербовать в курьеры, получив доступ в личный кабинет на Госуслугах: «Если мошенники видят, что удалось обмануть не пожилого человека, а молодого, то на каком-то этапе подключается «сотрудник ФСБ» и предлагает ему стать «агентом». Нам рассказывали такие курьеры, что сначала они раздавали листовки, а потом ездили по России и собирали деньги».

Другая опасность для подростков — дропперство. На первый взгляд все выглядит безобидно: школьнику предлагают оформить на себя банковскую карточку и передать ее другому лицу или перевести денежные средства, куда укажут. Но на самом деле это участие в мошеннических схемах, где дети выступают в роли посредников для вывода и обналичивания денежных средств.

«В прошлом году на территории Псковской области школьнице предложили легкий заработок. Нужно было предоставить свою карту для перевода третьим лицам. За это она получала проценты. Таким образом, было совершено два дистанционных мошенничества на сайте объявлений. Потерпевшие переводили денежные средства на карточку девочки. После двух переводов (по 20 тысяч рублей) банковская карта была заблокирована. Родители пошли в банк и узнали причину», - рассказал полицейский.

И пояснил, какие будут последствия такого заработка: «С июля прошлого года уголовная ответственность по статье 187 УК РФ наступает с 16 лет. Получается, девочка становится фигурантом уголовного дела. Возмещение ущерба ложится на плечи родителей. А она попадает в стоп-лист банков как мошенник — то есть, в течение нескольких лет не сможет открыть банковскую карточку и даже оформить ипотеку».

Всего в прошлом году в регионе было 11 таких случаев. Поэтому сейчас полицейские проводят профилактические беседы с учениками о том, что нельзя передавать свою банковскую карту другому лицу.

Становятся бдительнее

За 2025 год мошенники похитили у жителей Псковской области 412 млн рублей. Из них 229 млн — деньги, которые потеряли псковичи, 84 млн — великолучане и 99 млн - жители других муниципалитетов. Самый большой ущерб на территории Псковской области — 12 млн рублей. Пскович пожилого возраста 10 млн отдал курьеру, который участвовал в мошеннической схеме, и около 2 млн - перевёл дистанционно.

В то же время полицейский отметил, что случаев, когда псковичи теряют деньги из-за действий дистанционных мошенников, становится меньше. «На территории Псковской области за 2024 год совершено около 1600 таких преступлений, за 2025 год – порядка 1 300. Кроме того, фактов неправомерного доступа к компьютерной информации тоже стало значительно меньше: за 2024 год зарегистрировано около 1 000 случаев взлома личного кабинета Госуслуг, аккаунтов в мессенджерах, за 2025 год — всего порядка 300. Надеемся, что люди действительно стали бдительными», - сказал Дмитрий Борников.

Хочется надеяться, что работа полиции и бдительность граждан в скором времени лишат «заработка» большинство мошенников, какие бы новые схемы они не изобретали.

Светлана Синцова