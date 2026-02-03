 
Происшествия

Квартира горела ночью на улице Коммунальной в Пскове

Квартира горела на улице Коммунальной в Пскове 2 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области. 

Сообщение о возгорании поступило в 22:39. На третьем этаже многоквартирного жилого дома на кухне огонь повредил стену и пол, оплавился натяжной потолок. Возгорание потушено до прибытия специалистов МЧС России.

Предположительной причиной пожара стал аварийный режим работы электроприбора.

А ранее, в 20:56, в этот же день поступило сообщение о возгорании в бане на улице Ветеранов войны в Острове. Огонь повредил кровлю. В пристроенном дровянике сгорела кровля и повреждена стена.

Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники, спасены баня, жилой дом и две хозяйственные постройки.

