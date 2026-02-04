Подозреваемого в краже алкогольной продукции задержали в Пскове

Сотрудники Росгвардии 3 февраля задержали псковича, подозреваемого в краже алкогольной продукции из магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

В 16:30 наряду группы задержания поступило сообщение о том, что в магазине на улице Красноармейской сработала кнопка тревожной сигнализации.

Оперативно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 54-летнего гражданина. Подозреваемый похитил из торгового зала алкогольную продукцию.

По факту кражи проводится проверка.