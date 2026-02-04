Суд рассмотрит дело о попытке приобретения наркотика молодой жительницей Пскова

В суд поступило уголовное дело в отношении 24-летней жительницы Пскова, обвиняемой в покушении на незаконное приобретение наркотического средства в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Как следует из обвинительного заключения, в декабре 2025 года женщина в интернете приобрела у неустановленного лица с целью употребления наркотическое средство в крупном размере, после чего проследовала в одну из деревень Псковского округа, чтобы найти «закладку» с наркотиком по переданным ей координатам местности. В ходе оперативно-розыскных мероприятий женщину задержали сотрудники правоохранительных органов, наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

За данное деяние псковичке грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7,5 лет.