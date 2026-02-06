Мошенники пытались обмануть жителей Пыталовского округа под предлогом вознаграждения

Мошенники обзванивали жителей Пыталовского округа 6 февраля, сообщила глава округа Вара Кондратьева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня многим жителям Пыталовского муниципального округа на телефоны поступили звонки о том, что им причитается некая государственная награда и денежное вознаграждение. Но, для этого необходимо предоставить номер СНИЛСа. Ни в коем случае не предоставляйте никому никакие данные! Это - очередная мошенническая схема! Будьте внимательны! Не дайте себя обмануть!» - призвала Вера Кондратьева.