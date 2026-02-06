 
Происшествия

Мошенники пытались обмануть жителей Пыталовского округа под предлогом вознаграждения

0

Мошенники обзванивали жителей Пыталовского округа 6 февраля, сообщила глава округа Вара Кондратьева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня многим жителям Пыталовского муниципального округа на телефоны поступили звонки о том, что им причитается некая государственная награда и денежное вознаграждение. Но, для этого необходимо предоставить номер СНИЛСа. Ни в коем случае не предоставляйте никому никакие данные! Это - очередная мошенническая схема! Будьте внимательны! Не дайте себя обмануть!» - призвала Вера Кондратьева. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026