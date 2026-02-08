Розыск детей из Великих Лук продолжается полицейскими

Павла Матросова и Валентину Корик, которые были похищены в возрасте 10 лет в Великих Луках 29 января 2007 года, продолжает искать полиция. МВД России гарантирует вознаграждение в размере двух миллионов рублей за значимую помощь в раскрытии этого преступления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Звонки граждан, которые располагают связанной с похищением информацией, готовы принять круглосуточно, в том числе на условиях полной конфиденциальности.

Обращаться можно по следующим номерам:

8 (8112) 59-20-62,

8 (8112) 59-22-33,

8 (495) 031-72-14,

02 (со стационарного телефона),

102 или 112 (с мобильного телефона).

Напомним, 29 января 2007 года в Великих Луках были похищены двое десятилетних детей: Павел Матросов и Валентина Корик, учащиеся школы №9. В последний раз их видели около 13.00 во дворах домов №15 и №17 по улице Карла Либкнехта с неизвестным мужчиной. Похититель подошел к группе детей, представился «режиссером» из Москвы. По словам подруги пропавших детей, мужчина предложил принять участие в съемках художественного фильма о космосе. Павел и Валентина согласились пойти с ним. С тех пор никто их не видел.