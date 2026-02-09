Лосиный остов

Браконьеры, убившие под Псковом беременную лосиху и бросившие остатки туши с двумя эмбрионами, нарушили сразу два запрета и скорее всего пойманы не будут, узнала обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера. Наш автор выяснила, каков портрет современных нелегальных охотников, какие четыре животных интересуют их в псковских лесах, как в прошлом году наказали пойманных на незаконной добыче все тех же лосей и как нарушители прикрываются официальными бумажками.

Двойное табу

Полпроцента — так вероятность найти браконьеров, убивших под Псковом беременную лосиху, оценивает Андрей Горкунов, заместитель регионального министра природных ресурсов и экологии в сфере охраны и использования объектов животного мира.

Прошло уже больше двух недель с того момента, как область потрясла новость об обнаружении фрагментов освежеванной туши с двумя эмбрионами. Все произошло в ночь на 21 января в лесополосе вдоль дороги Ложнево-Хахино, ее еще называют старой Полоцкой дорогой, но современным псковичам будет понятнее, если сказать, что это лес с раскиданными по нему небольшими деревеньками и дачными массивами за микрорайоном Псковкирпич.

На профессиональном языке охотоведов эта зона имеет статус «иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов». Андрей Горкунов объясняет, что значит этот термин. В подобных местах животные обитают, но охотиться на них можно только в крайнем случае. Например, специальные разрешения министерство выдает на отстрел волков. Все остальные животные могут спокойно «плодиться и размножаться» в лесопарке поблизости к людскому жилью. На части этих территорий, например, в лесопарковых зонах, законом установлен полный запрет на осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. Так и популяция меньше страдает, и сводится к минимуму риск выпустить шальную пулю по сборщику черники или валежника.

К тому же, сезон охоты на лося в Псковской области — с 15 сентября по 10 января. После этой даты самкам дают спокойно вынашивать и подращивать потомство. На брюхатых сохатых и так точат зубы волки, поэтому законодательство снимает хотя бы охотничий прессинг.

То есть браконьеры нарушили сразу два табу, зашли в запретную зону и сделали это в неурочное время.

Во время рейда подозрительные человеческие следы обнаружил охотовед. Отправившись по ним, он и обнаружил кровавую находку, снимки которой разошлись по СМИ и соцсетям.

«Для собственной безопасности браконьеры, как правило, забирают с собой все, - рассказывает Андрей Горкунов. - На этот раз бросили, может, сложить было некуда, или кто-то спугнул, например, машина неподалеку проехала. Несмотря на оставленные следы, вероятность, что злодеев найдут — полпроцента. Всё, они уже уехали. Свидетелей нет, а пуля была гладкой, то есть к конкретному стволу ее не привяжешь».

Он констатирует, что практика браконьерства в псковских лесах — одна из причин, по которой количество некоторых видов животных не соответствует кормовой емкости охотничьих угодий. Иными словами, лес может прокормить больше обитателей, чем в нем живет, но браконьеры отстреливают зверей быстрее, чем они наращивают численность.

«Не только у нас так. Уровень браконьерства по всей стране — запредельный», - отмечает Андрей Горкунов.

В Псковской области в топе предпочтений нелегальных охотников — копытные животные, мясо которых пригодно в пищу: лось, косуля, благородный олень, кабан. Важный нюанс состоит в том, что браконьер часто имеет официальную лицензию. Вот только приносит из леса не одну разрешенную государством тушу, а столько, сколько получится унести — от двух до семи животных, как подсчитали в региональном министерстве природных ресурсов. Настоящим бичом сейчас является ночная добыча диких копытных животных с применением транспортных средств и прицелов ночного видения, тепловизоров. Если оснащенный подобным образом охотник встречается инспектору, то, как правило, предъявляет разрешение на добычу лисицы, волка или кабана — при охоте на них можно использовать нарезное оружие с ночной оптикой, тепловизором. Поэтому крайне затруднительно задержать с поличным браконьера во время охоты на более крупную дичь.

«Браконьерство — явление неискоренимое по всей планете, существует оно даже в тех африканских странах, где за незаконную охоту отправляют на смертную казнь. Наши охотничьи инспекторы профессионалы своего дела, пусть и возрастные, но знают, где появляться. И все-таки их всего 35 человек на всю область, - делится Андрей Горкунов. - Несмотря на имеющиеся случаи незаконной охоты, все же следует отметить большое количество добропорядочных и законопослушных охотников и охотпользователей нашей области, нетерпимо относящихся к браконьерству и осуществляющих охранные и биотехнические мероприятия, способствующие расту численности животных в охотничьих угодьях».

Более эффективной борьбу с браконьерами сделало бы и увеличение числа инспекторов и повышение им зарплаты, однако федеральный центр выделяет крайне недостаточно средств на эти цели.

Дорогие лоси

В прошлом году по статье «Незаконная охота» УК РФ полиция в Псковской области расследовала восемь уголовных дел, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД России. По двум делам были вынесены судебные решения. Оба они связаны с нелегальной добычей лося. Подробности удалось выяснить в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Так, в первом случае браконьером оказался печерянин. За неправомерно добытое животное он получил 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка. В доход государства изъят также автомобиль УАЗ, на котором браконьер вывез убитое животное из леса к себе в деревню.

Второй случай произошел в Невельском районе. Представший перед судом охотник рассказал, что разделал лосиную тушу прямо в лесу, распределил ее части по мешкам и позвонил знакомому с автомобилем, попросив забрать себя из леса вместе с грузом — тот якобы не знал подробностей, поэтому прошел в качестве свидетеля, а не соучастника. Так как браконьер возместил материальный ущерб (лось обошелся ему в 240 тысяч рублей), то органы дознания ходатайствовали о прекращении уголовного преследования, с чем суд согласился, назначив штраф в 50 тысяч рублей.

Смелые и наглые

Современный браконьер идет в лес не в борьбе за выживание. Он отлично подготовлен: имеет хорошее оружие, качественное снаряжение, технику, оптику. Почти не осталось тех, кто добывает зверя «не там» и «не тогда» по незнанию. Об этом говорит Анатолий Тиханов, охотник со стажем, охотпользователь, натуралист и владелец магазина «Охотник».

Лоси, попавшие в объектив фотоловушек Анатолия Тиханова в стругокрасненских лесах.

«Период охоты на лося был длительным, можно было «охотиться-переохотиться». Теперь сезон окончился, надо повесить ружье на гвоздь, готовиться к следующему. Но из года в год мы это безобразие наблюдаем, - сокрушается охотник. - Трудно сказать, что людей на подобное толкает, они или смелые, или наглые, или надеются на безнаказанность - или все сразу. Такие люди были, есть и будут, за каждым кустом егеря не поставишь для наблюдения за порядком».

Анатолий Тиханов напоминает, что с сентября прошлого года для получения охотничьего билета нужно сдать экзамен.

«У меня знакомые в Германии говорят, что у них сдать на водительские права проще, чем стать охотником: нужно учиться около полугода и потратить не менее трех тысяч евро, - приводит он пример. - У нас совсем недавно любой желающий мог написать заявление и получить охотничий билет».

В России пока достаточно выучить ответы на утвержденный перечень вопросов. На уже действующих охотников норма не распространяется, зато всем «новеньким» придется сидеть над билетами. И, возможно, в процессе чуть сильнее проникнуться пониманием, что такое лес и его обитатели.

