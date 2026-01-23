 
Происшествия

Браконьерам, убившим беременную лосиху вблизи Пскова, грозит лишение свободы

Заявление о том, что в лесном массиве вблизи деревни Горнево были обнаружены останки лося, поступило 21 января в ОМВД России по Псковскому округу. Отдел дознания незамедлительно возбудил уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ. Виновным грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: «Природа 60» / «ВКонтакте»

Сейчас действия полицейских направлены на установление всех обстоятельств произошедшего и людей, причастных к совершению данного противоправного деяния.

Напомним, в ночь с 20 по 21 января на территории Псковского муниципального округа произошла вопиющая ситуация: неизвестные охотились на территории иных охотничьих угодий («зеленая зона»), расположенных вдоль дороги общего пользования — Ложнево-Хахино (старой Полоцкой дороги). Убили беременную лосиху. Рядом с разделанным трупом были замечены два эмбриона.

