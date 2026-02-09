Жительницу Печор оштрафовали за избиение фельдшера и неподчинение полиции

Жительницу города Печоры привлекли к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Поздним январским вечером фельдшер скорой помощи прибыла на вызов и, оказывая медицинскую помощь мужчине, неожиданно получила удар по голове от гражданки.

Фельдшер вызвала сотрудников полиции, однако женщину это не остановило, она пыталась учинить драку, на требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировала, пыталась схватить стражей порядка за форменное обмундирование и причинить телесные повреждения.

Судья Печорского районного суда признал печерянку виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ, и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей.