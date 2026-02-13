Троих мужчин подозревают в хищении почти 200 кг топлива в Великих Луках

Великолукская транспортная прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела по факту кражи дизельного топлива, возбужденного в отношении троих местных жителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Установлено, что транспортная полиция задержала троих мужчин. Двое – в возрасте 34 и 38 лет, являются работниками на железной дороге. Во время смены они налили топливо в девять пластиковых канистр – всего более 190 килограмм – и сбросили их с поезда на участке между станциями Насва и Киселевичи.

Третий участник преступления, 45-летний мужчина, заранее договорился с ними, забрал канистры и погрузил их в свою машину. В этот момент его задержали сотрудники линейного отдела МВД России на станции Великие Луки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание по ней – до пяти лет лишения свободы.