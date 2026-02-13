В Великих Луках полиция разыскивает избившего подростка мужчину

Великолукские полицейские проводят проверку по факту причинения телесных повреждений 17-летнему подростку в магазине, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Видео: УМВД России по Псковской области

Инцидент произошел в торговой точке на улице Ботвина, его зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, как мужчина наносит побои несовершеннолетнему.

Заявление от родителей потерпевшего зарегистрировано в отделе полиции. Полицейские устанавливают личность злоумышленника.

Всех, кто обладает значимой информацией, просят обратиться в полицию по телефонам: 102 или 8 (81153)5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки).