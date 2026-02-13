 
Происшествия

В Великих Луках полиция разыскивает избившего подростка мужчину

0

Великолукские полицейские проводят проверку по факту причинения телесных повреждений 17-летнему подростку в магазине, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Видео: УМВД России по Псковской области

Инцидент произошел в торговой точке на улице Ботвина, его зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, как мужчина наносит побои несовершеннолетнему. 

Заявление от родителей потерпевшего зарегистрировано в отделе полиции. Полицейские устанавливают личность злоумышленника. 

Всех, кто обладает значимой информацией, просят обратиться в полицию по телефонам: 102 или 8 (81153)5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки).

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026