13 газовых баллонов эвакуировали при пожаре в Гарнизонном переулке в Пскове

13 газовых баллонов эвакуировали при пожаре в доме в Гарнизонном переулке в Пскове 21 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области. 

В 23:50 поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Огонь повредил кровлю, частично сгорела веранда. Дом был закопчён по всей площади.

Возможной причиной произошедшего стал аварийный пожароопасный режим работы электропроводки на веранде.
Возгорание ликвидировали 13 специалистов МЧС России и четыре единицы техники. Жилой дом спасён, эвакуированы 13 газовых баллонов.

