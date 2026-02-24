 
Происшествия

Мужчина убил своего знакомого ножом во Владимирском Лагере в Стругокрасненском округе

0

Мужчина, совершивший убийство в Владимирском Лагере во Стругокрасненском округе, заключен под стражу, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

Стругокрасненский районный суд рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам Псковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимого местного жителя, обвиняемого в совершении убийства.

По версии следствия, 20 февраля обвиняемый распивал спиртное со своим знакомым. В результате словесного конфликта нанес множественные удары кухонным ножом в область шеи и грудной клетки потерпевшего, повлекшие его смерть.

В ходе следственных действий обвиняемый подтвердил свою причастность к совершению инкриминируемого ему преступления.

Учитывая, что мужчине предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, а также с учетом данных о личности, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026