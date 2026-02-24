Мужчина убил своего знакомого ножом во Владимирском Лагере в Стругокрасненском округе

Мужчина, совершивший убийство в Владимирском Лагере во Стругокрасненском округе, заключен под стражу, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Стругокрасненский районный суд рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам Псковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимого местного жителя, обвиняемого в совершении убийства.

По версии следствия, 20 февраля обвиняемый распивал спиртное со своим знакомым. В результате словесного конфликта нанес множественные удары кухонным ножом в область шеи и грудной клетки потерпевшего, повлекшие его смерть.

В ходе следственных действий обвиняемый подтвердил свою причастность к совершению инкриминируемого ему преступления.

Учитывая, что мужчине предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, а также с учетом данных о личности, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.