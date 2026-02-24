Псковской уборщице грозит лишение свободы за кражу денег с найденной банковской карты

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы города Пскова, обвиняемой в хищении денежных средств с банковского счета, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

По данным следствия, в начале февраля 2026 года женщина, работавшая уборщицей в одном из сетевых магазинов Пскова, во время уборки обнаружила на полу банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. Вместо того чтобы передать находку администрации магазина, она решила воспользоваться картой: в тот же день отправилась в другой сетевой магазин и приобрела продукты питания. После этого злоумышленница разрезала карту и выбросила её.

Мужчина, потерявший банковскую карту, в этот же день обратился в полицию. А на следующий день женщина, совершившая хищение, была установлена. Теперь ей грозит наказание, предусмотренное пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ, в виде 6 лет лишения свободы.