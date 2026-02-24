 
Происшествия

Псковской уборщице грозит лишение свободы за кражу денег с найденной банковской карты

0

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы города Пскова, обвиняемой в хищении денежных средств с банковского счета, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

По данным следствия, в начале февраля 2026 года женщина, работавшая уборщицей в одном из сетевых магазинов Пскова, во время уборки обнаружила на полу банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. Вместо того чтобы передать находку администрации магазина, она решила воспользоваться картой: в тот же день отправилась в другой сетевой магазин и приобрела продукты питания. После этого злоумышленница разрезала карту и выбросила её.

Мужчина, потерявший банковскую карту, в этот же день обратился в полицию. А на следующий день женщина, совершившая хищение, была установлена. Теперь ей грозит наказание, предусмотренное пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ, в виде 6 лет лишения свободы. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026