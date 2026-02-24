 
Происшествия

Свыше 150 тысяч заплатят владельцы собаки, которая покусала питомца жительницы Дно

0

Дновский суд принял решение о частичном удовлетворении иска жительницы Дно, просившей о возмещении ущерба, причиненного нападением собаки, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Из материалов дела следует, что в ноябре 2024 года на находившуюся во дворе дома собаку истца набросилась и укусила забежавшая на земельный участок чужая собака. У укушенной собаки был диагностирован открытый перелом костей голени левой конечности.

В этой связи животному потребовалось продолжительное лечение, перевозка в соседний областной центр для проведения операций. Владелица собаки просила взыскать с ответчиков компенсацию материального ущерба (понесенных расходов на оплату лекарств, бензина для следования к месту лечения) в размере 158 691 рубля и расходы по оплате государственной пошлины.

Ответчики заявленные исковые требования не признали.

Суд, оценив все доказательства по делу и руководствуясь общими правилами гражданского законодательства об имуществе, пришел к выводу о том, что ответственными за причинение вреда собаке истца являются владельцы нападавшей собаки, которые не обеспечили ее надлежащее содержание и не приняли надлежащих мер по предотвращению возможности причинения ею вреда другим животным, что повлекло за собой последствия, ставшие причиной данного спора.

С ответчиков в солидарном порядке взыскан документально подтвержденный материальный ущерб в размере 156 588 рублей.

