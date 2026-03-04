Псковича отправили под домашний арест из-за террористических призывов в Telegram

Следственный отдел УФСБ России по Псковской области возбудил уголовное в отношении жителя города Пскова из-за террористических призывов в мессенджере Telegram. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Установлено, что фигурант, используя свою учетную запись в мессенджере, разместил комментарий, в котором публично призвал к насильственным действиям в отношении государственного деятеля.

В результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ведомства пресекли противоправную деятельность.

Следственным отделом УФСБ России по Псковской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

В настоящий момент фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование продолжается.