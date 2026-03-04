Дновец получил условный срок за нападение на бывшую супругу и хищение её имущества

Дновский районный суд вынес приговор по уголовному делу о самоуправстве с применением насилия, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Как установило следствие, житель города Дно решил завладеть мобильным телефоном бывшей супруги. Для этого он напал на женщину, нанеся ей не менее трёх ударов. После этого злоумышленник отобрал у потерпевшей сумку и пакет с личными вещами, а затем скрылся с похищенным имуществом. Действия обвиняемого причинили женщине существенный вред.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель Псковской транспортной прокуратуры представил доказательства вины подсудимого. Суд счёл их достаточными и признал мужчину виновным.

С учётом совокупности смягчающих обстоятельств, суд назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно. Испытательный срок составил один год. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевшей о возмещении морального вреда.