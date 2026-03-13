Два миллиона рублей перевели псковичи на «безопасные счета» мошенников

Два миллиона рублей выманили у псковичей мошенники, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Неизвестные злоумышленники по телефонам и в мессенджере обратились к некоторым жителям региона. Они представлялись правоохранителями и сотрудниками других организаций. В частности, под предлогом необходимости перевода денежных средств на «безопасный счет» ввели собеседников в заблуждение.

В итоге двое потерпевших из Пскова и Себежского муниципального округа лишились в общей сложности около двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.