Псковичка заплатит 10 тысяч рублей за публичное оскорбление

Псковичка заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей за оскорбление женщины в интернете, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. Поводом для обращения в суд послужила публикация, размещенная в социальной сети «ВКонтакте». По данному факту псковичку привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ.

Потерпевшая, посчитав, что такие действия псковички причинили ей нравственные страдания, обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда, который оценила в 50 000 рублей.

Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил частично, с псковички взыскали компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей и судебные расходы.

Не согласившись с таким решением, псковичка подала апелляционную жалобу. По её мнению, женщина не доказала факт причинения ей морального вреда, а сам иск был подан спустя длительное время после публикации.

По результатам апелляционного рассмотрения решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Псковский областной суд указал, что сам факт привлечения псковички к административной ответственности за оскорбление подтверждает посягательство на нематериальные блага женщины, а размер компенсации определён с учётом требований разумности и справедливости.