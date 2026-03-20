Псковичу грозит до 3 лет лишения свободы за кражу куртки

Первый заместитель прокурора Пскова направил в суд уголовное дело в отношении местного жителя, укравшего куртку, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Как сообщили в прокуратуре, в январе этого года обвиняемый проходил по торговому центру, где в зоомагазине увидел торговую тележку, на которой висела зимняя куртка. Из-за того, что на улице был сильный мороз, а мужчина пришел в магазин в тонкой осенней куртке, он решил эту куртку похитить.

Оглядевшись по сторонам, понял, что за ним никто не наблюдает, быстро надел на себя куртку и вышел из магазина. Проверив карманы куртки, вор был приятно удивлен, ведь там он обнаружил беспроводные наушники и денежные средства. Общий ущерб для потерпевшего составил более 10 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи 158 части 1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет лишения свободы.