Сажа горела в жилом доме в великолукской деревне Баландино

Горение сажи в дымоходе произошло в жилом доме в деревне Баландино Великолукского муниципального округа в воскресенье, 22 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство сообщение поступило в 17:20. Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Жилой дом спасен. Привлекались шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

А в субботу в 12:34 поступило сообщение о возгорании бани в деревне Лукко Гдовского муниципального округа. Возможной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования. К ликвидации привлекались четыре специалиста противопожарной службы области и две единицы техники.

В тот же день в 14:26 в Пскове на улице Боровая произошло возгорание в одноэтажном неэксплуатируемом здании. Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали девять специалистов МЧС России и три единицы техники.

В 16:58 пожарные МЧС России также ликвидировали возгорание гаража в Советском переулке в Дно. Предположительно, причиной стало короткое замыкание внутри хозяйственной постройки (гаража). Огнеборцами МЧС России спасен жилой дом. Привлекались пять специалистов и две единицы техники.

В воскресенье в 12:44 в деревне Селище Порховского муниципального округа произошло возгорание в неэксплуатируемом строении. Огнем повреждена веранда и кровля. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки внутри строения. Привлекались шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.