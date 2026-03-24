Пожилая женщина погибла при пожаре в селе Середка Псковского округа

Возгорание в двухкомнатной квартире произошло на улице Рыбакова в селе Середка Псковского муниципального округа 23 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 07:58. Выгорела комната и закопчена квартира по всей площади. При ликвидации пожара обнаружена погибшей женщина в возрасте 77 лет.

Возможной причиной стал аварийный режим работы электросети внутри квартиры. Квартиру огнеборцам удалось спасти. Привлекались семь специалистов и две единицы техники.