Жилой дом горел в псковской деревне Наволок 

Возгорание жилого дома произошло в деревне Наволок Псковского муниципального округа 23 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 23:24. Огнем повреждено потолочное перекрытие между первым и вторым этажами. Причиной, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования.

Жилой дом спасен. Привлекались семь специалистов и две единицы техники.