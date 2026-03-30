Грейдирование дорог в Псковском округе выполнено уже на 50% 

Грейдирование более половины общей протяженности дорог произведено в Псковском муниципальном округе в настоящее время в рамках приведения в соответствие песчано-гравийной полосы в весенний период. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова в своем канале в МАХ.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / МАХ

Наталья Федорова напомнила, что общий километраж дорог округа превышает 1300 километров, из них дороги в песчано-гравийной смеси (ПГС) – свыше 860 километров. Обращения, поступающие от жителей в территориальные отделы, ЕДДС (Единую дежурно-диспетчерскую службу), администрацию округа, направляются подрядчиками, которые, предварительно оценив уровень влажности почвы и, таким образом, возможность применения тяжелой спецтехники, производят грейдирование.

Дороги в ПГС до сих пор остаются переувлажненными в низменных местах и в некоторых лесных массивах, уточнила глава.

Помимо грейдирования, подрядчики по обслуживанию муниципальных дорог приступили к таким видам работ, как частичная подсыпка дорог в ПГС, мульчирование – расчистка обочин и полосы отвода дорог от древесно-кустарниковой растительности. А также производится оканавливание – устройство водоотводных канав, которое способствует дренажу.