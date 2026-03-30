Один человек погиб и 13 пострадали в результате ДТП на псковских дорогах за неделю

1 211 административных правонарушений пресекли сотрудники Госавтоинспекции по Псковской области с 23 по 29 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Выявлено 30 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано восемь водителей.

За данный период на территории области зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 13 человек получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб.