Один человек погиб и 13 пострадали в результате ДТП на псковских дорогах за неделю

1 211 административных правонарушений пресекли сотрудники Госавтоинспекции по Псковской области с 23 по 29 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Выявлено 30 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано восемь водителей.

За данный период на территории области зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 13 человек получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям! Берегите свою жизнь, а также жизнь и здоровье окружающих!» - призвали в полиции.
