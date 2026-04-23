Суд в Дедовичах рассмотрит иск о взыскании ущерба за гибель шпица в результате нападения овчарки

В Дедовичский районный суд Псковской области поступил иск о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда в связи с гибелью животного, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Из материалов гражданского дела следует, что 2 сентября 2025 года немецкая овчарка ответчика, которая выгуливалась без поводка и без намордника, напала на померанского шпица и нанесла ему травмы, несовместимые с жизнью.

Истец просит взыскать с ответчика материальный ущерб в размере 24 976 рублей (стоимость погибшей собаки, расходы на лекарства и ветеринарную помощь), компенсацию морального вреда в размере 75 000 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины.