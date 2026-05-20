Женщина погибла при пожаре на улице Мыльникова в Печорах

Возгорание жилого дома произошло на улице Мыльникова в Печорах 19 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области, при ликвидации пожара обнаружили погибшей женщину 1971 года рождения.

Сообщение о возгорании поступило в 22:36. Выгорел изнутри по всей площади жилой дом, сгорела веранда. Возможная причина – аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

В тушении участвовали семь специалистов областной противопожарной охраны, три единицы техники.

Спасены две хозяйственные постройки.