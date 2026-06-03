Александр Котов: Власть очень внимательно относится к атакам БПЛА

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» признался, что разделяет тревогу жителей региона по поводу атак беспилотников.
Именно депутаты поднимали вопрос о том, чтобы оповещение об угрозе приходило жителям автоматически — через СМС на мобильные телефоны, рассказал Александр Котов.
Спикер отметил, что борьбой с БПЛА занимаются совсем другие ведомства.
«Пока, слава Богу, серьезные последствия беспилотных атак нас миновали»,— резюмировал гость студии.
Напомним, сегодня ночью в небе над Псковской областью вновь были нейтрализованы БПЛА противника.
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