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Александр Котов: Власть очень внимательно относится к атакам БПЛА

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Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» признался, что разделяет тревогу жителей региона по поводу атак беспилотников.

«Я тоже испытываю тревогу по поводу беспилотной опасности. Мы видим конкретные примеры, когда происходят атаки беспилотников на различные объекты, в том числе гражданского назначения. Это заставляет власть очень внимательно к этому относиться», — отметил парламентарий.

Именно депутаты поднимали вопрос о том, чтобы оповещение об угрозе приходило жителям автоматически — через СМС на мобильные телефоны, рассказал Александр Котов.

«Человек должен чувствовать, что в какой-то промежуток времени такая опасность существует, и, в принципе, какие-то элементарные меры предосторожности можно было бы принять», — считает Александр Котов.

Спикер отметил, что борьбой с БПЛА занимаются совсем другие ведомства.

«Пока, слава Богу, серьезные последствия беспилотных атак нас миновали»,— резюмировал гость студии. 

Напомним, сегодня ночью в небе над Псковской областью вновь были нейтрализованы БПЛА противника. 

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Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

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