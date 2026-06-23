Жителя Изборска до смерти забили ногами

Житель Печорского округа обвиняется в том, что избил до смерти своего знакомого. Подробности убийства Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов в деревне Старый Изборск тела 49-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). По подозрению в совершении указанного преступления задержан 68-летний местный житель, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, по ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 15 июня пострадавший пришел в гости к знакомому, где между ними произошел конфликт, в ходе которого хозяин дома несколько раз ударил гостя ногами по голове и телу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.