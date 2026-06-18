Росгвардейцы задержали в Пскове вора, находящегося в федеральном розыске

Мужчину, подозреваемого в краже из магазина, задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области. Инцидент произошёл 17 июня около 2:00 в торговой точке на улице Труда.

Работники магазина активировали кнопку тревожной сигнализации, после чего на охраняемый объект незамедлительно прибыли росгвардейцы. Сотрудники задержали мужчину 1990 года рождения, он подозревается в хищении аудиоколонки. Ущерб, причинённый магазину, составил 3 150 рублей.

В ходе установления личности выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске по подозрению в совершении преступлений на территории одного из субъектов Северо-Западного федерального округа.

Сейчас по факту кражи проводится проверка.