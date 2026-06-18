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Алкогольный конфликт в Великих Луках закончился ножевым ранением и арестом подозреваемого

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В Великолукском городском суде 47-летнего местного жителя заключили под стражу за причинение тяжкого вреда здоровью приятеля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области, суд рассмотрел ходатайство следователя следственного отдела ОМВД по Великим Лукам о мере пресечения. 

Следствие установило, что 14 июня обвиняемый вступил в конфликт с приятелем. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанес своему гостю ножевое ранение, что привело к тяжкому вреду здоровью, опасному для жизни. Потерпевший получил медицинскую помощь, был госпитализирован после вызова скорой помощи соседями.

Суд учел, что обвиняемый ранее имел судимости и находился на условно-досрочном освобождении. Суд также отметил отсутствие регистрации обвиняемого на территории Российской Федерации и возможность его побега от органов следствия. Учитывая все эти факторы, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

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