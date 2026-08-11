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В Пскове задержали местного жителя при попытке украсть настойку

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Сотрудники управления Росгвардии по Псковской области задержали жителя Пскова в магазине на улице Труда при попытке украсть настойку 10 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Около 14:00 на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области поступил сигнал «Тревога» из магазина, расположенного на улице Труда. На место происшествия незамедлительно прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Сотрудники задержали мужчину, подозреваемого в хищении товара из торгового зала. Им оказался житель Пскова, мужчина 1985 года рождения. По предварительной информации, он похитил настойку. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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