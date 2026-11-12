В Петербурге возбудили дело об убийстве военного после взрыва автомобиля

По факту убийства военнослужащего в результате взрыва автомобиля в Пушкинском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело, сообщает городское ГСУСК.

Фото: Mash / Мах

«Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего в результате взрыва автомобиля в Пушкинском районе», - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи и криминалисты совместно с оперативными сотрудниками проводят осмотр места происшествия, назначается ряд необходимых судебных экспертиз, пишет РИА Новости .

Канала «Baza» в Мах сообщает, что сейчас движение на в сторону Пушкино полностью перекрыто.

Отмечается, что трагедия произошла в полукилометре от того места, где в конце августа произошёл похожий взрыв. Тогда во время движения подорвали автомобиль военнослужащего. Мужчина погиб, а находившаяся рядом супруга получила тяжёлые ранения и была госпитализирована в реанимацию.

Подобный случай был в августе: в Санкт-Петербурге на Колпинском шоссе взорвался автомобиль, в котором находился военнослужащий и его супруга. Мужчина погиб на месте, женщину госпитализировали.