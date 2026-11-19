Жители Великих Лук, Пыталово, Дно, Печор и Псковского муниципального округа лишились более трёх миллионов рублей после общения с мошенниками. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, неизвестные связывались с потерпевшими по телефону и через мессенджеры, представляясь инвестиционными менеджерами и сотрудниками различных организаций.

Одним жителям злоумышленники обещали помочь избежать уголовной ответственности за якобы оказанную террористам помощь. Других убеждали, что могут предотвратить взлом личного кабинета на «Госуслугах». Кроме того, мошенники предлагали дополнительный заработок в интернете и интимные услуги.

Поверив незнакомцам, жители региона перевели им деньги. Общий ущерб превысил три миллиона рублей.

Потерпевшие обратились в полицию. По всем фактам возбуждены уголовные дела, проводится расследование.

В УМВД призвали жителей региона не доверять сомнительным предложениям незнакомцев и не переводить деньги по их указаниям.