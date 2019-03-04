В России и мире

В Россию перестанут поставлять ряд жизненно важных лекарств

С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает «Лента.ру» со ссылкой на РБК.

Компания-производитель Takeda заявила о глобальном пересмотре продуктового портфеля и необходимости переоснастить цеха для выпуска других лекарств.

Однако эксперты полагают, что дальнейшую поставку могли счесть нерентабельной. «На уровне снижения продаж и минимальных темпов роста рынка она могла убрать наименее рентабельные препараты», - пояснил гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.

Все эти препараты подпадают под действие госограничений на цены для жизненно важных лекарств.

Атенолол в России производят еще несколько компаний, но на продукцию Takeda приходится около 60% рынка, что, вероятно, приведет к его дефициту. По словам завотделением кардиореанимации городской клинической больницы №29 Алексея Эрлиха, это лекарство можно заменить на аналоги из группы бета-адреноблокаторов.

Антидепрессант амитриптилин от японской компании занимал более 40% рынка, а противопротозное средство метронидазол - менее 2%.