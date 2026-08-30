Умер художник Владимир Снопов

Художник Владимир Снопов скончался в Санкт-Петербурге, сообщил Санкт-Петербургский союз художников.

Фото: Санкт-Петербургский союз художников / MAX

«Санкт-Петербургский союз художников (СПбСХ) с прискорбием сообщает, что 26 августа 2026 года ушел из жизни Владимир Андреевич Снопов (1934–2026) — член Ленинградской организации союза художников (ныне СПбСХ) с 1974 года», - говорится в сообщении.

О времени и месте прощания будет сообщено позднее.

«Его картины неизменно запоминались зрителям и отмечались профессионалами на всесоюзных, региональных выставках и выставках СПбСХ. Особое место в последние десятилетия заняли графические портреты современниц», - отмечается в сообщении.

Снопов родился в Ленинграде в октябре 1934 года. На его юность пришлась война и эвакуация. В 1960 году он окончил Академию художеств. Главные темы его искусства — труд и спорт. Самые знаковые работы: «Крановщица Люба Иванова» (1976), «Мальчик с лыжами» (1976). Первая и единственная прижизненная персональная выставка мастера прошла весной и летом этого года в залах галереи «Петербургский художник», пишет РИА Новости.