Российский айтишник не может покинуть Египет из-за неизвестной болезни

Российский турист почти год не может вернуться в Москву из Египта из-за неизвестного заболевания, пишет Life.

Фото: Файед Эль-Гезири / «РИА Новости»

«По словам мужчины, все началось с того, что у него полностью перестало работать потоотделение — в местном климате это привело к ежедневным предобморочным состояниям, а пульс временами достигал 200 ударов в минуту. Недавно к этому добавились кишечная инфекция и сильное обезвоживание», — говорится в публикации.

В материале указали, что пострадавшему приходится поливаться водой и не выходить на улицу, а местные врачи не смогли выявить причину физических недугов.

Как отметил источник, мужчина из-за своего состояния больше не может работать, а его семья за время нахождения в Каире израсходовала все финансы. Кроме того, срок египетской визы закончился, и теперь туристам необходимы деньги на оплату штрафов и возвращения в Россию.