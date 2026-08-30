NASA запустило телескоп, который соберет данные о более чем 2 млрд галактик

Ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX стартовала с космическим телескопом Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Nancy Grace Roman. Трансляция ведется в YouTube-канале NASA.

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Запуск был осуществлен в 07:26 по времени Восточного побережья США, в 14:26 по Москве, с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. Основная миссия телескопа, получившего свое название в честь американского астронома Нэнси-Грейс Роман, которую принято считать «матерью телескопа Hubble», продлится пять лет, NASA рассчитывает, что по истечении этого срока продлить работу обсерватории удастся еще на пять лет. Первые кадры с Nancy Grace Roman космическое управление США планирует опубликовать к началу 2027 года.

Специалисты NASA ожидают, что телескоп позволит собрать данные более чем о двух миллиардов галактик и поможет изучить, как формировались и изменялись звезды, галактики и их скопления, как с течением времени расширялась Вселенная. Помимо Nancy Grace Roman, в космосе уже работают запущенные США в 1990 году и в 2021 году телескопы Hubble и James Webb. Hubble позволяет получать очень четкие изображения отдельных объектов, James Webb позволяет изучать древнейшие во Вселенной звезды и галактики, Nancy Grace Roman будет проводить обзор обширных участков неба, а также обнаруживать экзопланеты.

Как заявила на предстартовой пресс-конференции научный сотрудник NASA Джули МакЭнери, Nancy Grace Roman в каждый конкретный момент времени будет охватывать в 100 раз больший участок неба, чем Hubble. Джули МакЭнери отметила, что за один месяц новый телескоп способен провести обзор Млечного пути и зафиксировать до 20 миллиардов звезд, что, по оценке NASA, стало бы крупнейшим каталогом астрономических объектов, пишет ТАСС.