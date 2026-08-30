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Умер актер Сергей Максимов

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Российский и советский актер и клоун Сергей Максимов (Макс Максимов), скончался в возрасте 80 лет, сообщили в субботу в окружении артиста.

Фото опубликовано на сайте kino-teatr.ru

«Да, его больше нет с нами», - сказала собеседница РИА Новости.

Максимов родился в Москве 5 августа 1946 года, в 1968 году окончил Творческую мастерскую клоунских жанров, а в 1983 году - режиссерский факультет ГИТИСа. Работал в Союзгосцирке коверным клоуном-акробатом, с 1980 по 1986 годы был художественным руководителем Цирка на воде.

Максимов также снялся более чем в 20 фильмах, среди которых «Золото скифов» (2009), «Охотники за бриллиантами» (2011), «Третья мировая» (2013), «С неба и в бой» (2021) и другие.

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