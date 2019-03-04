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Эксперты составили портрет типичного хейтера в Рунете

Чаще всего агрессия и агрессивность проявляется на развлекательных молодежных ресурсах и форумах с политической тематикой, выяснили эксперты. Чаще всего кибербуллингом занимаются молодые люди и девушки в возрасте до 19 лет, сообщает РБК.



Аналитический центр Brand Analytics провел исследование кибербуллинга в российских социальных медиа, чтобы определить, какие есть особенности у хейтеров в русскоязычном интернете.



Brand Analytics использовала два типа материалов из открытых русскоязычных интернет-источников: во-первых, сообщения из соцмедиа за октябрь 2018 года, их общее число превысило 6,8 миллионов, во-вторых, были проанализировано частотное распределение слов за декабрь того же года.



В компании отмечают, что рассматривали кибербуллинг (травлю в интернете) как одно из проявлений агрессии (наряду с расизмом, харрасментом, сексизмом), то есть направленного воздействия на объект с целью нанести ему ущерб. В интернете таким воздействием может быть снижение с помощью текста статуса субъекта или объекта сообщения. Также сообщения анализировались на содержание агрессивности, то есть языковой реакции человека на негативное воздействие внешнего окружения или собственную внутреннюю неудовлетворенность.



Из проанализированных почти 7 миллионов сообщений агрессивность несли около 5%. Эксперты пришли к выводу, что чаще всего агрессия и агрессивность встречаются на развлекательных доменах юношеской возрастной категории, а также на форумах, где обсуждаются политические темы. При этом на последних уровень агрессии был заметно выше уровня агрессивности. «Иначе говоря, обсуждая политику люди достаточно часто переходят на личности», — поясняют в Brand Analytics.



Далее в списке с небольшим отставанием идут женские сайты и форумы автолюбителей.



Чаще всего (более 86% сообщений) пользователи, чьи сообщения содержали агрессию, не обращали их против личности, а реагировали таким образом на события. Сообщения с агрессией, направленные на конкретное лицо или группу людей составили только 13,9%. Реже всего пользователи соцсетей проявляли агрессию в отношении неодушевленного объекта (около 2,1%).



Как и ожидали аналитики, относительная агрессивность мужской части пользователей оказалась выше, чем женской, а пики агрессивного поведения и у мужской, и у женской части пользователей были зафиксированы в возрастных группах 14–19 лет и 25–35 лет. Максимальный пик — 14 лет, эксперты связали это с тем, что большинство соцсетей допускает регистрацию пользователей только при достижении этого возраста. У пользователей старше 35 лет уровень агрессивности постепенно снижается, однако у женщин вновь поднимается в возрасте 55–65 лет.



Эксперты также установили, что чаще всего пользователи проявляли агрессивность с помощью наречий и междометий (по интенсивности употребления — около 70% от всех частей речи), реже — с помощью глаголов и прилагательных.