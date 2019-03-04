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Минздрав России представил проект для оказания неотложной помощи в медучреждениях

Минздрав РФ подготовил требования к комплектации укладки в медицинских организациях лекарственными препаратами и медизделиями для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в неотложной форме. Документ опубликован на официальном портале проектов правовых актов, сообщает ТАСС.

Источник: ТАСС

Согласно проекту приказа, укладка должна быть укомплектована 43 препаратами и 35 медизделиями. Среди препаратов - спазмолитики, противорвотные и энтеросорбирующие средства, кардиотонические и антиаритмические средства, диуретики, антисептики, анальгетики и другие средства. Также укладку должны войти одноразовые инъекционные шприцы четырех вместимостей, различные катетеры, ротовые воздуховоды и другие медицинские изделия.

«Вносимые изменения не потребуют дополнительных финансовых ассигнований из федерального бюджета», - отмечается в проекте приказа.